أيقونة للنحت والحج وتأسيس السعودية.. إبحار في حياة الإبل وأسرارها واحتفاءً بعامها

ويقول عيسى شريم المشفى من محبي وملاك الإبل بمنطقة الجوف: إن ارتباط الإنسان بالجمال قديم، ويبلغ من الألفة بين هذه الكائنات والإنسان أنها تُميّز صوت صاحبها وصوت سيارته، مبينًا أن الإبل نوعان، المجاهيم ويغلب عليها السواد، والمغاتير وتشمل الوضح والشقح والشعل والحمر والصفر، ويطلق على أعدادها الزود والمتن والهابط، مشيرًا إلى أن الإبل موروث شعبي وجد العناية من الحكومة الرشيدة من خلال إقامة المهرجانات والسباقات، وفي منطقة الجوف أقيم ميدان الهجن بمدينة سكاكا، وكانت بدايات الميدان نحو عام 1390هـ، مضيفًا أنه كان حينها عضوًا في إحدى اللجان المنظمة للمنافسات.