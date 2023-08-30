"دهانات الجزيرة" تجمع أفضل الألوان لغرف الطعام
اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة والمناسبة لغرفة طعام فريدة، بتوصية خبراء ومصممي الألوان والديكور.
كولد كوفي RY-0052
لون كولد كوفي من درجات لون البيج الريفي، يعكس شعور الهدوء والطمأنينة والسلام، مما يساعد أفراد الأسرة على التناغم مع بعضهم في أجواء تمتاز بالسكينة.
بيور قراي RY-0158
لون بيور قراي، من درجات اللون الرمادي العصري، يضفي لمسة من التميز والفخامة في غرفة الطعام، بالإضافة إلى إمكانية تنسيقه مع أثاث مناسب يمتاز بالطابع الرسمي.
أوف وايت WH-2105
لون أوف وايت بدرجة من اللون الأبيض الناصع يمنح شعوراً بالسعة والبساطة، فهو من أكثر الألوان شيوعاً في غرف الطعام، والمناسب لجميع أنماط التصميم.
سيتي وواك BL-0264
من درجات اللون الأزرق الفاتح تم اختيار لون سيتي وواك، الذي يجعل غرفة الطعام تتنفس، بتحفيزه على الشهية في أثناء تناول الطعام، ومساعدته على الاسترسال في الأحاديث المشتركة.
ألموند كريم YL-0342
لون ألموند كريم المصنوع بإشراقة كريمة اللوز، والغني بدرجة مبتكرة من درجات اللون الأصفر، يوفر شعوراً بالنشاط والحيوية والبهجة في غرفة الطعام.
عند رغبتك في تجربة أحد هذه الألوان على مساحات منزلك المختلفة، يمكنك الاستعانة بـ محاكي الألوان، لتكوين تصوّر حقيقي عن اللون خلال فترتي النهار والليل.
عن "دهانات الجزيرة"
أًسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.