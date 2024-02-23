د.العيسى في لقاء وفد الكونغرس الأمريكي: حرب غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

وأكد الدكتور العيسى على العلاقات التاريخية والراسخة بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وكذا بين باكستان ورابطة العالم الإسلامي، مؤكِّداً المكانة الكبيرة التي تحظى بها باكستان في الوجدان الإسلامي، وأعرب معاليه عن تقديره لجهود علمائها في مسيرة رابطة العالم الإسلامي التي تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة العربية العربية أسستها وأهدتها للعالم الإسلامي، كما جرى التنويه بالإلهام الكبير لرؤية السعودية 2030 وما حققته وتحققه من التحول الكبير في النهضة الشاملة للمملكة ولاسيما موقعها المتقدم في الريادة الدولية، مع استحضار ريادتها الإسلامية باستحقاقها الكبير.