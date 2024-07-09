"التجارة" تحدّد 6 خطوات لقيد الامتياز التجاري إلكترونيًّا

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى هي الدخول على الخدمة، والخطوة الثانية هي اختيار خدمة قيد الامتياز التجاري، ثم الخطوة الثالثة وهي تعبئة الحقول ومراجعة الملخص والإقرار.