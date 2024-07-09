"التجارة" تحدّد 6 خطوات لقيد الامتياز التجاري إلكترونيًّا

استعرضت وزارة التجارة الخطوات الستّ اللازمة لقيد الامتياز التجاري إلكترونيًّا.
وقالت الوزارة: إن الخدمة تمكّن من تسجيل وإدارة قيد الامتياز وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى هي الدخول على الخدمة، والخطوة الثانية هي اختيار خدمة قيد الامتياز التجاري، ثم الخطوة الثالثة وهي تعبئة الحقول ومراجعة الملخص والإقرار.
وأضافت "التجارة": الخطوة الرابعة هي تقديم طلب، ثم الخطوة الخامسة سداد المقابل المالي، وأخيرًا تتمثل الخطوة السادسة في طباعة شهادة قيد الامتياز التجاري إلكترونيًّا.