أمير الحدود الشمالية يُدشّن مشاريع بلدية بـ57 مليون ريال ويُسلّم وحدات سكنية ويُطلق حزمًا صحية بطريف

دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عددًا من المشاريع البلدية بمحافظة طريف بقيمة 57 مليون ريال، وسلّم 50 وحدةً سكنيةً لمستفيدي الجمعيات الخيرية، كما أطلق الحزم التطويرية لخدمات التجمع الصحي لعام 2025، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، وبحضور عدد من المسؤولين.