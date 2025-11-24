أمير الحدود الشمالية يُدشّن مشاريع بلدية بـ57 مليون ريال ويُسلّم وحدات سكنية ويُطلق حزمًا صحية بطريف

دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عددًا من المشاريع البلدية بمحافظة طريف بقيمة 57 مليون ريال، وسلّم 50 وحدةً سكنيةً لمستفيدي الجمعيات الخيرية، كما أطلق الحزم التطويرية لخدمات التجمع الصحي لعام 2025، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، وبحضور عدد من المسؤولين.
وشملت المشاريع البلدية المدشّنة تحسين المشهد الحضري، وتأهيل الطرق الداخلية، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير الحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى مشاريع تُعنى برفع مستوى النظافة والخدمات البلدية، ودعم المساحات العامة التي تخدم الأهالي والزوار.
وفي جانب الإسكان، سلّم سموه 50 وحدةً سكنية ضمن برامج الإسكان التنموي، التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وتمكينها من حلول سكنية مستقرة ومستدامة.
كما وقف سموه خلال زيارته لمستشفى طريف العام على سير العمل في المشاريع الصحية ونِسَب الإنجاز والخطط التشغيلية والتوسعية، واستمع إلى عرض عن مستوى الخدمات الحالية والاحتياجات المستقبلية، وبرامج تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير خدمات الطوارئ والعيادات التخصصية، وأطلق الحزم التطويرية للتجمع الصحي لعام 2025.
ونوّه سمو أمير المنطقة بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتنمية المدن والمحافظات، وتطوير بناها التحتية وخدماتها، وما يحظى به القطاع الصحي من عناية واهتمام، حاثًّا على الالتزام بالجودة والإتقان واستدامة المشروعات البلدية والصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لتوسيع نطاق الدعم السكني، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.