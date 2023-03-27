"رمضان" يحفز الفعل التطوعي والإنساني ويُثري السلوك الحضاري والوطني للشباب والفتيات

أشادت "مريم سحاري" متطوعة من بنات محافظة الطائف، بفخر واعتزاز الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الطائف، بجهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في جميع الأعمال والبرامج التطوعية، وبالفعل الإنساني المميز الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في الفعاليّات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية، وجميع المجالات الخدمية، وإشادة الأمير بجهود المتطوعين والمتطوعات وما يحقق تطوعهم من أثر ملموس وجهود نوعية من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية بالمحافظة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع. وأن ما يقومون به من أعمال يعكس شعورهم بالمسؤولية، ورغبتهم في الإسهام الاجتماعي الفاعل.