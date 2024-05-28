وزارة الإعلام توقّع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت العربية في "الذكاء الاصطناعي"

واشتملت أوجه التعاون على تطوير الجوانب التقنية في مجالات تحليل البيانات، والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان والخصوصية، وحلول تطوير البرامج والخدمات المختلفة؛ وذلك لرفع جودة المحتوى الإعلامي المحلي، ومواكبة التحولات العالمية لخدمة أهداف وزارة الإعلام المستقبلية.