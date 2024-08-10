أمانة الشرقية: معالجة 68.419 طنَّ مخلفات هدم وبناء ورفع 828 سيارة تالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري؛ 20.016 جولة رقابية عبر إداراتها المختلفة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها من تطبيق معايير الجودة، وأنجزت عددًا من الأعمال والنشاطات لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وشملت الجولاتُ 3449 جولة رقابية صحية نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة، التي أصدرت وجددت 5787 شهادة صحية، و7586 جولة ميدانية لمراقبي الإدارة العامة للنظافة التي حصرت كمية مخلفات الهدم والبناء الواردة لمحطة المعالجة بإجمالي 68.419 طنًّا، وعالجت 24.768 من البلاغات المستلمة، ورفعت 828 سيارة تالفة، وأصدرت 4530 تصريحًا للشركات لدخول المدفن، واستبدلت 1923 حاوية، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات الواردة للمدفن الصحي 1.655.629 طنًّا، وغسل 80.318 حاوية بحاضرة الدمام، وتنظيف الحدائق بمعدل "77.226" مرة.
كما نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسواق 4152 جولة ميدانية، وزيارة 4888 منشأة، وتفعيل 164 حملة ميدانية، ورصد 68.173 كيلوجرامًا من كمية المتروكات من الباعة المخالفين، وتحرير 160 محضر ضبط للباعة المخالفين، ونفّذت الإدارة العامة للأمن والسلامة 4525 جولة رقابية مساندة لفرق التفتيش، واستجابتها لـ291 نداءً واردًا من مرتادي الواجهات البحرية والكورنيش، بالإضافة إلى إنجاز الإدارة العامة للدعم الاستراتيجي 83% للعمليات المحسنة لمخرجات الأعمال، ورصد 13 منجزًا مبنيًّا على مبادرات التحول الوطني، وحقّقت 94% متجاوزة المستهدف في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع البلدي والأهداف المؤسسية التشغيلية.
وحقّقت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال نفس الفترة 4.81 من معدل نصيب الفرد من الأماكن العامة على مستوى نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وتجاوزت المستهدف بمساحة 57.634 مترًا طوليًّا ضمن أطوال شبكات الري المنفذة، وزراعة 780.444 من الزهور والورود، و35.399 من الأشجار، و74.446 مترًا مربعًا مساحة المسطحات الخضراء الجديدة.
وعالجت الإدارة العامة للطوارئ والبلاغات "940"، 94% من شكاوى الصحة العامة خلال 96 ساعة، وأغلقت بلاغات التشوه البصري في منظومة 940 بنسبة 99%، وبلغت نسبة الرضا العامة عن إغلاق البلاغات 94%، في حين حققت الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية استقطاب وتفعيل دور 3437 متطوعًا ومتطوعةً، وتحقيق 154 فرصة تطوعية، ونفذت وحدة تحسين المشهد البصري 304 جولات ميدانية لتقييم مواقع المشوهات البصرية، ورصد 4.986 عنصر تشوه بصري.