أمانة الشرقية: معالجة 68.419 طنَّ مخلفات هدم وبناء ورفع 828 سيارة تالفة

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسواق 4152 جولة ميدانية، وزيارة 4888 منشأة، وتفعيل 164 حملة ميدانية، ورصد 68.173 كيلوجرامًا من كمية المتروكات من الباعة المخالفين، وتحرير 160 محضر ضبط للباعة المخالفين، ونفّذت الإدارة العامة للأمن والسلامة 4525 جولة رقابية مساندة لفرق التفتيش، واستجابتها لـ291 نداءً واردًا من مرتادي الواجهات البحرية والكورنيش، بالإضافة إلى إنجاز الإدارة العامة للدعم الاستراتيجي 83% للعمليات المحسنة لمخرجات الأعمال، ورصد 13 منجزًا مبنيًّا على مبادرات التحول الوطني، وحقّقت 94% متجاوزة المستهدف في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع البلدي والأهداف المؤسسية التشغيلية.