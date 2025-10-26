100 مليار صادرات و75 مليار واردات.. 24.24 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في أغسطس 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 100 مليار ريال، مقابل 75 مليار ريال للواردات السلعية، محققةً فائضًا في الميزان التجاري بلغ 24.24 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.1%.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال أغسطس الماضي بلغ 174 مليار ريال، في حين سجّلت الواردات السلعية نموًا بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار النشاط التجاري والحركة الاقتصادية الإيجابية في مختلف القطاعات.
وبيّنت النتائج أن الصادرات غير البترولية حققت ارتفاعًا بنسبة 5.5% خلال أغسطس 2025، في مؤشر على تنامي قاعدة التنويع الاقتصادي في المملكة وتوسّع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الناتج المحلي.
ويأتي هذا الأداء متسقًا مع جهود المملكة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات، إلى جانب دعم المنظومة اللوجستية وتسهيل التجارة الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد متوازن ومستدام.