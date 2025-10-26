100 مليار صادرات و75 مليار واردات.. 24.24 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في أغسطس 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 100 مليار ريال، مقابل 75 مليار ريال للواردات السلعية، محققةً فائضًا في الميزان التجاري بلغ 24.24 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.1%.