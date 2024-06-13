صالات "التنفيذي" جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج

أعلنت شركة التنفيذي جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جلبان بن محمد الجلبان، أن صالات التنفيذي تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج 1445هـ لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع الشركاء في القطاعات المختلفة لتسخير جميع الإمكانات؛ ليتمكن الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكّد أن صالات "التنفيذي" في أتمّ الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر 27 صالة حول مطارات المملكة، بالتعاون مع جميع الشركاء في منظومة الطيران والقطاعات المختلفة لتسخير كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبيّن أن الصالات جهزت بمواد توعوية للحجاج تتّسع لأكثر من 1,163 مسافرًا خلال الساعة، عبر 4 مراكز عمليات وتحكم في "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة"؛ لضمان نجاح العمليات التشغيلية، يعمل فيها أكثر من 450 موظفًا على مدار الساعة في جميع الصالات لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، كما تطبق الصالات أعلى معايير السلامة والجودة وفق العديد من الاعتمادات الدولية بما يمكّن جميع الصالات من الاستعداد لجميع المواسم والأحداث بفعالية ونجاح.