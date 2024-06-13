صالات "التنفيذي" جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج

وبيّن أن الصالات جهزت بمواد توعوية للحجاج تتّسع لأكثر من 1,163 مسافرًا خلال الساعة، عبر 4 مراكز عمليات وتحكم في "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة"؛ لضمان نجاح العمليات التشغيلية، يعمل فيها أكثر من 450 موظفًا على مدار الساعة في جميع الصالات لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، كما تطبق الصالات أعلى معايير السلامة والجودة وفق العديد من الاعتمادات الدولية بما يمكّن جميع الصالات من الاستعداد لجميع المواسم والأحداث بفعالية ونجاح.