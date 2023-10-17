مركز الرقابة على الالتزام البيئي يكشف عن شهادات خضراء للملتزمين بشروط "البيئة"

‎وقال مدير عام إدارة التقنيات البيئية في المركز المهندس عدنان العلياني: "منح المنشآت شهادة تثبت التزامها بالضوابط والمعايير، دلالةً على الأثر الإيجابي الصديق للبيئة، الذي يقلل الانبعاثات، وهي اختيارية حاليًا"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الشهادات سيسلط الضوء على حجم المنشآت الملتزمة بكل شروط التراخيص البيئية.