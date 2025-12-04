"هيئة الطرق": انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يُعد مرحلةً أساسية لمستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة: السلامة والجودة والكثافة المرورية, إذ يخدم تطبيق وقياس الامتثال للكود هذه المحاور مباشرة، وتكمن الجودة والسلامة في صميم أهدافه، كما تسهم الطرق المصممة بكفاءة في استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة بشكل أفضل، ويتطلب الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق إلى بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي وترفع من جودة الحياة لمستخدمي الطرق.