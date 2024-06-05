25 طناً.. سفير المملكة بقرغيزيا يسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور

من جهته، رفعَ السفير الراضي؛ شكرَه وتقديرَه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدّمانه من جهودٍ إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضرّرين حول العالم، كما قدّمت نائبة الوزيرة شكرها للمملكة، على ما تقدّمه من مساعداتٍ للجمهورية القرغيزية.