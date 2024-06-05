25 طناً.. سفير المملكة بقرغيزيا يسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي؛ اليوم، بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للجمهورية القرغيزية من خلال (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) والبالغة 25 طناً.
جاء ذلك في حفل التدشين الذي أُقيم في وزارة العمل القرغيزية، بحضور النائبة الأولى لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة بالجمهورية القرغيزية جباريسا ريسبيكوفا؛ وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية بالمملكة.
من جهته، رفعَ السفير الراضي؛ شكرَه وتقديرَه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدّمانه من جهودٍ إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضرّرين حول العالم، كما قدّمت نائبة الوزيرة شكرها للمملكة، على ما تقدّمه من مساعداتٍ للجمهورية القرغيزية.