"دغريري" بـ"كتاب الرياض": العلا مدينة استثنائية غنية بالمشاهد البصرية الفريدة ويجب تعريفها للعالم

قال المصور والمخرج السعودي حسين دغريري في جلسة "سحر أرض الحضارات: تاريخ وجمال العلا في قلب السعودية"، التي أقيمت في معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم (الجمعة): "إن العلا مدينة استثنائية، من حيث روعة آثارها وطبيعتها الساحرة المتمثلة في تشكيلات الجبال والتكوينات الصخرية الفريدة والوديان، كما أنها مدينة سياحية نادرة، غنية بالمشاهد البصرية، وتعد منجماً بصرياً، يجب أن يعرفها العالم".