"دغريري" بـ"كتاب الرياض": العلا مدينة استثنائية غنية بالمشاهد البصرية الفريدة ويجب تعريفها للعالم

قال المصور والمخرج السعودي حسين دغريري في جلسة "سحر أرض الحضارات: تاريخ وجمال العلا في قلب السعودية"، التي أقيمت في معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم (الجمعة): "إن العلا مدينة استثنائية، من حيث روعة آثارها وطبيعتها الساحرة المتمثلة في تشكيلات الجبال والتكوينات الصخرية الفريدة والوديان، كما أنها مدينة سياحية نادرة، غنية بالمشاهد البصرية، وتعد منجماً بصرياً، يجب أن يعرفها العالم".
وذكر أن العلا تاريخياً مدينة للقصص التاريخية، ومدينة تأمل، ومدينة تكوينات صخرية، وأي إنسان في العالم يهتم بالقصص والتأمل والتكوينات الصخرية الساحرة عليه أن يزور العلا.
وأفاد بأن عدداً من المصورين العالميين زاروا العلا منهم المصور الأمريكي جيل بنسيمون، الذي أعد كتاباً مصوراً عن آثارها وطبيعتها المتنوعة.
وأشار "دغريري" في الجلسة التي أدارها عبدالرحمن بوحيمد، إلى أن سكان العلا محبون للفنون، ويتعاملون مع زوار المدينة بود بالغ، ويرشدونهم إلى الطرق والمعالم التاريخية والطبيعية.
وبيّن أنه شارك في تصوير أرض منطقة نيوم، قبل تحولها إلى مشروع، ولم يكن يعرف المصورون أنها ستصبح أرض الأحلام، التي ستغير كثيراً من المفاهيم في العالم.
وأوضح "دغريري" أن "قمرة" تمثل مشروعه العملي، ومنها خرجت مشاريع ومبادرات أخرى، مضيفاً أن من المبادرات المهمة، التي أطلقت في إطار "قمرة" مبادرة "مكانة"، التي نظمت من خلالها عدة رحلات تصوير إلى أماكن مختلفة منها مزارع البن في جازان.