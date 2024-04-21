"أدير" العقارية تطرح 15 فرصة استثمارية من أراضي "جزيل" بالشرقية للبيع في المزاد الحضوري

وفي المزاد أيضًا 12 فرصة نادرة من الأراضي الفضاء بمدينة الدمام، حيث تتوزع في أحيائها المزدهرة (الشعلة، الزهور، المنار، الفيصلية)، وعلى مقربة من جميع المرافق الحيويّة والترفيهيّة والاجتماعية، التي تفتح أبواب الاستثمار على مصراعيه أمام الطموحين والراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية سكنية وتجارية رابحة في عاصمة المنطقة الشرقية.