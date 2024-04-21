"أدير" العقارية تطرح 15 فرصة استثمارية من أراضي "جزيل" بالشرقية للبيع في المزاد الحضوري

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "جزيل" الحضوري وذلك يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، حضورًيا الساعة: 4:00 عصرًا في قاعة فندق هوليداي إن – كورنيش الخبر.
يعرض المزاد 15 فرصة عقارية مميزة بمواقع استراتيجية في أهم مدن المنطقة الشرقية (الجبيل، الدمام، الخبر)، بمساحة إجمالية تبلغ 97,098.160 مترًا مربعًا، لتساهم في تحقيق رغبات المستثمرين العقارية.
وبمدينة الجبيل يطرح المزاد فرصتين في حي الحمراء الراقي تحديدًا، وهما أرضان خام تتراوح مساحاتهما بين 30,000 متر مربع، وحتّى 30,375 متر مربع وتكتمل فيهما الشروط المناسبة لتحويلهما إلى بناء سكني أو مجمّع سكني، في منطقة ذات كثافة سكانية.
وفي المزاد أيضًا 12 فرصة نادرة من الأراضي الفضاء بمدينة الدمام، حيث تتوزع في أحيائها المزدهرة (الشعلة، الزهور، المنار، الفيصلية)، وعلى مقربة من جميع المرافق الحيويّة والترفيهيّة والاجتماعية، التي تفتح أبواب الاستثمار على مصراعيه أمام الطموحين والراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية سكنية وتجارية رابحة في عاصمة المنطقة الشرقية.
وفي مدينة الخبر، تتجلى أرض سكنية مساحتها 900 متر مربع، تمتلك إمكانات ممتازة لتحويلها لمشروع سكني استثماري؛ بموقعها الفريد المجاور لمجمع جراند مول (الشبيلي) وجسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين.
يعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الشرقية، كما ترحب شركة أدير بجميع الاستفسارات عن المزاد والعقارات المطروحة من خلال التواصل على الأرقام التالية:
920004024 – 0537588801 – 0563634766 - 0536848480