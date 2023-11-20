شاهد.. لوحات طبيعية شكَّلتها أمطار "وادي المشقر" بالمجمعة.. و"الطويل" يُوثِّقها

شكَّل وادي "المشقر" بمحافظة المجمعة لوحات جمالية ومناظر طبيعية، شدَّت الأنظار، وأغرت المتنزهين؛ إذ شكَّلت مياه الوادي الجارية بين الأشجار والنباتات البرية مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ وهو ما جعلها مقصدًا للكثير من محبي البر.
وتتربع فوق وادي المشقر، الذي يتجاوز طوله 100 كيلومتر، روضة "المزيرعة"، وعند آخره روضة تسمى "الخفيسة"؛ فهو يبدأ من المرتفعات المحاذية لمدينة "جلاجل" من جهة الغرب، ومدينة الداهنة من جهة الشرق، وبالتحديد عند درجة العرض (٣٠-٤٠-٢٥)، وخط الطول (٥٢-١٤-٤٥)، ويجري باتجاه الشمال محاذيًا منحدرات طويق الغربية، وعندما يجتاز الطريق المسفلت القديم الذي يربط بين "المجمعة" وبلدان الوشم يتسع مجراه.
ويستمر الوادي جهة الشمال، وعندما يصل مجراه إلى مكان واقع على درجة العرض (١٥-٥٠-٢٥) وخط الطول (١٥-١٢-٤٥) يلتقي به وادي "العمار"، ووادي "الرويضة"، و"الخيس"، ثم يتجه يمينًا منحدرًا باتجاه الشرق مع ميل إلى الشمال حتى يصل لسد مدينة "المجمعة"، ثم يستمر بعد السد مشكلاً نهرًا طبيعيًّا بين نخيل ومزارع المجمعة.
وفي عالية الوادي روضة تسمى "المزيرعة"، تكثر فيها الأشجار الكبيرة والنباتات بشتى أنواعها، وهي الآن محاطة بسياج لمنع دخول السيارات؛ وذلك للمحافظة عليها وعلى جمالها وخضرتها.
ويفصل الوادي مدينة حرمة عن مدينة المجمعة، وينحدر السيل معه حتى يصل إلى رياض صبحا والخفيسة ومطربة.. وغيرها، مخترقًا ضلع المجزل من فتحة الكضيمة.
وورد اسم المشقر في كتاب المؤرخ عبدالله بن خميس بمعجم اليمامة، وذكر أنه وادٍ كبير من أودية سدير، يعانقه رافد يقال له الكلب، يأتي من ناحية الشمال الغربي شطر جبل حطابة.
وأوضح الباحث التاريخي عبدالمحسن اللعبون أن وادي المشقر ينحدر من أعالي سلسلة جبال طويق في وسط السعودية متجهًا شرقًا مارًّا بالمجمعة وحرمة، ومخترقًا جبال المجزل، ومنتهيًا برياض الخفيسة عند جبال العرمة.
وتحوَّل الوادي بعد غزارة الأمطار التي هطلت اليوم إلى ما يشبه النهر الجاري بطول كيلومترات عدة، تحيط بضفافه الأعشاب والشجيرات، فيما يتوسد "المشقر" بطن مدينة المجمعة التي تقف على أطلال موغلة في التاريخ؛ فهي ملتقى للقوافل، ومجتمع تمتزج فيه الروح والحركة الثقافية والاقتصاد.
وتقع المحافظة في أقصى شمال منطقة الرياض، تحدها من الشرق محافظة رماح، ومن الغرب محافظتا الزلفي والغاط، ومن الشمال محافظتا قرية العليا وحفر الباطن، ومن الجنوب محافظات ثادق وشقراء وحريملاء. وتبلغ مساحة محافظة المجمعة 23100 كم مربع تقريبًا، وتبعد عن الرياض 180 كيلومترًا، ويربطهما طريق أسفلتي سريع ومزدوج.
وحظيت محافظة المجمعة كغيرها من المحافظات بعناية الدولة؛ ما جعلها مكانًا جاذبًا للاستثمار والسكن. وهذا الاهتمام رفع نسبة النمو السكاني في المحافظة، وخصوصًا في عاصمتها المجمعة.
المصور محمد الطويل وثَّق بكاميرته الطائرة تلك المناظر الخلابة لوادي المشقر بعدد من اللقطات المعبرة، وخصَّ بها متابعي "سبق".