"تطوير بوابة الدرعية" توقّع مذكرة تفاهم مع "منشآت"

وأكّد غي بيري، أن الهيئة تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، والتي شملت المساهمةَ في تطوير المشاريع من خلال تطوير برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، ومشاركة الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير فرص الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها "منشآت" للمساهمة في امتداد الأثر من خدمات "منشآت" في الدرعية.