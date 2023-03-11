محافظ المواصفات: الأئمة والملوك ارتبطوا بهذا العلم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الـ 11 من شهر مارس.
وقال القصبي: "يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تفيض بمشاعر الفخر والاعتزاز للتعبير عن رمزية وحدة البلاد وسيادتها، ولتجديد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، حيث ارتبط أئمة الدولة السعودية وملوكها بهذا العلم منذ تأســيس الدولة السعودية الأولى مررواً بالدولة السعودية الثانية وحتى يومنا الحاضر، ويأتي تحديد يوم للعلم تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة".
وأضاف: يشرفنا في هذا اليوم أن نحتفي بعلمنا الوطني الذي يحمل معاني التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، كما نفخر بأننا أول دولة عربية وضعنا لعلمنا الوطني مواصفات قياسية، لنستمد منه المعاني والدلالات العظيمة لمملكتنا المعطاءة، متطلعين دوماً لمستقبل أكثر إشراقاً لهذه الأرض.
وأشار القصبي إلى التعهد بأن نبقى جميعًا دائماً صفاً واحداً خلف قيادتنا كي تظل بلادنا رائدة في العالم، وليكون اسم المملكة الأول بين الدول في مختلف المجالات، وأن نكون مع هذه الراية الخضراء نُعلي السلام، ونرفرف بالنجاح، ونصعد قمم المجد، سائلًا الله عز وجل أن تدوم رايتنا شامخة وخفاقة، وأن يحفظ الله بلادنا وقيادتنا.