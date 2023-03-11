محافظ المواصفات: الأئمة والملوك ارتبطوا بهذا العلم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى

وأشار القصبي إلى التعهد بأن نبقى جميعًا دائماً صفاً واحداً خلف قيادتنا كي تظل بلادنا رائدة في العالم، وليكون اسم المملكة الأول بين الدول في مختلف المجالات، وأن نكون مع هذه الراية الخضراء نُعلي السلام، ونرفرف بالنجاح، ونصعد قمم المجد، سائلًا الله عز وجل أن تدوم رايتنا شامخة وخفاقة، وأن يحفظ الله بلادنا وقيادتنا.