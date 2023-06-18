"شؤون الحرمين" توفّر خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصّصة

وأبان الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.