"الوعيل": النجوم العالميون سفراء لـ"جودة الحياة" واستقطابهم بناء لـ"الصورة الذهنية" للمملكة

وأبان أن استقطاب الأندية السعودية ‏للنجوم العالميين مثل ايفار بانيجا، كريستيانو رونالدو ،كريم بنزيما، نيمار ، الاستقطاب ليس من أجل الاستقطاب فقط وليس كون الأندية تمتلك موارد مالية ومن خلفها صندوق الاستثمارات، وبالتالي المملكة لم تستقطب نجوم العالم في كرة القدم في خريف عمرهم الرياضي فقط وإنما استقطبت هؤلاء اللاعبين من ناحية تسويقية ومن باب إثراء المنافسات الرياضية الموجودة لدينا.