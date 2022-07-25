"ذا لاين".. ترجمة واقعية لتطلعات رؤية 2030 بالمحافظة على البيئة

وعندما يعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة "نيوم"، عن تصاميم المدينة، فهذا دليلٌ على حرص ولي العهد شخصيًا على تحقيق كل تطلعات رؤية 2030 وما وعدت به بترسيخ وتفعيل المدن الحضرية النموذجية، التي سيتحاكى بها العالم في كل مكان. وتضاف هذه الرغبة إلى رغبات سابقة لولي العهد في إيجاد مدن متطورة ومزدهرة، التي تتمتع بكل المواصفات والمقاييس التي تعمل على تعزيز جودة الحياة، عبر العيش في مدن ذكية، تعمل بكل ما هو حديث ومتطور.