"طريق مكة".. تُمهِّد المسير أمام حجاج باكستان لأداء فريضتهم بكل يُسر وسهولة

وروى لـ"واس" في مطار إسلام أباد الحاج المسن حسين نياز، الذي بلغ من العمر سبعين عامًا، وهو مزارع حفرت الأيام في جبينه معالم تاريخ طويل من الصراع مع الأرض من أجل العيش وكسب القوت بمدينته إسلام أباد، وادخاره مبلغًا منذ سنين طويلة من أجل هذا اليوم، الفرح الذي يتجلجل في داخله، ومدى سعادته بسلاسة العمل الذي تؤديه مبادرة طريق مكة، ولم يكن يتوقع أن إجراءات سفره إلى مكة المكرمة لا تأخذ سوى ثوانٍ معدودة، إضافة إلى ما يتمتع به العاملون من قدرة على التحدث بلغتهم دون وجود وسيط بينهم.