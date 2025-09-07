"زاتكا" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أغسطس

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أغسطس 2025م، في موعدٍ أقصاه (10) سبتمبر 2025م.
وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx) تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "زاتكا" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وفقًا للأسعار المحددة في المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.