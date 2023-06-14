أمير الجوف: الوطن يعتز ويفتخر بإخلاص وتضحيات الشهداء

من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عن تقديره وامتنانه للرعاية الكريمة من قِبَل أمير منطقة الجوف، والتي تنطلق من الإيمان العميق بما قام به الجنود البواسل في الذود عن الوطن ومقدراته؛ مؤكدًا أن التكريم لهم من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية.