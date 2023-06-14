أمير الجوف: الوطن يعتز ويفتخر بإخلاص وتضحيات الشهداء

نوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بما تُولِيه القيادة من رعاية واهتمام لأبناء الشهداء وأسرهم في كل المجالات والخدمات؛ مؤكدًا أن الوطن بقيادته وشعبه يعتز بإخلاص وتضحيات أبنائه الأوفياء.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم أبناء الشهداء، وافتتاح المعرض الفني "لأبناء وبنات شهداء الواجب"، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في مكتب (وفاء).
وتَجول الأمير فيصل في المعرض الذي احتوى على لوحات فنية، وكرّم أبناء الشهداء عرفانًا بتضحيات آبائهم وتخليدًا لذكرى بطولاتهم وولائهم لوطنهم.
من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عن تقديره وامتنانه للرعاية الكريمة من قِبَل أمير منطقة الجوف، والتي تنطلق من الإيمان العميق بما قام به الجنود البواسل في الذود عن الوطن ومقدراته؛ مؤكدًا أن التكريم لهم من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وأوضح مدير مكتب "وفاء" عادل بن مقبل العودة، أن المعرض اشتمل على صور لشهداء الواجب بحضور أبنائهم، وعددهم 15 طالبًا وطالبة، تخلله تقديم فعاليات وفقرات متنوعة.