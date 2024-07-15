عن مشهده وهو يرفع قبضته ملوحًا.. كتاب سعوديون: ترامب سيدخل البيت الأبيض والتاريخ العالمي كأسطورة أمريكية جديدة

أدان الكتاب الصحفيون بالسعودية محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لكنهم أكدوا أن الرصاص الذي أصابه، ومشهده وهو يرفع قبضته بقوة وشجاعة رغم الإصابة والدماء، هو ما سيقوده إلى البيت الأبيض في نوفمبر القادم، ليس كرئيس فقط، بل أسطورة أمريكية جديدة تدخل التاريخ الأمريكي والعالمي من أوسع أبوابه.
وفي مقاله "صورة ترمب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الكاتب الصحفي خالد السليمان: "لا شك أن محاولة اغتيال ترمب ستلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية، وسنقرأ ونسمع الكثير من التعليقات والتحليلات لعدة أشهر!.. سيستفيد منها ترمب في إعادة تكوين صورته كمرشح لدى الكثير من الناخبين المترددين، وهم الشريحة الحاسمة في هذا السباق الانتخابي المتقارب، فقد برزت صورته وهو ينهض رافعاً قبضته بمظهر القائد القوي، كما عززت خطابه السياسي المحذر من ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد العنف وتراجع الأمن، كما أن اتهامات خطاب الكراهية الذي لطالما اتهمه به خصومه سينقلب عليهم الآن، فمثل هذه الجريمة يسهل ربطها بخطابات التحريض والكراهية التي كرّسها خصومه ضده، خاصة حملة الرئيس بايدن والإعلام اليساري!".
ويعلق "السليمان" قائلاً: "ستوحد الحادثة الجمهوريين خلف ترمب وستزيد من شكوك وانقسامات وخلافات المعسكر الديمقراطي، لكنه وهو الأهم ستكسبه تعاطف شرائح واسعة من الشعب الأمريكي، الذي يتأثر غالباً وتاريخياً بمثل هذه الأحداث، بل إن هناك أصواتاً بدأت تتحدث عن العناية الإلهية بترمب!.. الأكيد أن هذا الحدث سيمنح حملة ترمب الانتخابية زخماً شديداً على مستوى القاعدتين الشعبية الموالية والمستقلة قد يكون حاسماً في فوزه بالبيت الأبيض، وربما يمتد أثره إلى نتائج انتخابات الكونغرس، بينما سيجد الديمقراطيون أنفسهم في حالة ارتباك تزيد من انقساماتهم حول دعم أو استبدال الرئيس بايدن!".
وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. دخل ترمب التاريخ السياسي الأمريكي بفوزه بفترته الرئاسية الأولى، وتكرّس صورته القوية عقب تعرضه لإطلاق النار مكانته في واجهة هذا التاريخ إلى الأبد!".
وفي مقاله "الكراهية والعنف ثقافة أمريكية"، يدين رئيس تحر ير "الجزيرة"، خالد بن حمد المالك بافتتاحية الصحيفة، محاولة الاغتيال، رافضًا العنف والكراهية اللذين زرعتهما السياسة الأمريكية، ويقول: "كل عمل يمس حياة الناس بمثل ما حدث لترامب مُدانٌ، أياً كان موقع المستهدف وجنسيته وجنسه، سواء ما تقوم به الدول أو المنظمات أو الأفراد، وبخاصة حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة بدعم وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية".
ويضيف "المالك" محذرًا: "هذا الحادث، وما سبقه من حالات مماثلة يُوجب على أمريكا أن تعيد التفكير في سياساتها مع الدول، وقضايا الشعوب، فالكراهية التي تزرعها سترتد عليها، والحماقات التي تمارسها لن تكون في مأمن من تداعياتها".
وفي مقاله "أسطورة أميركية جديدة اسمها ترمب" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول الكاتب الصحفي مشاري الذايدي: "بمحاولة الاغتيال الفاشلة، دخل دونالد ترمب التاريخَ الأميركيَّ، بل العالمي للأبد، بصرف النظر عن فوزه من عدمه بالانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويضيف "الذايدي" قائلاً: "لا شيء مثل الدَّم المُهراق على مذبح السياسة ومَنحر الجماهير يجلب ذئابَ الإعلام وقروش المؤرخين.. ستظلُّ صورة وجه ترمب وقطرات الدماء تنساب على صدغه، وهو يرفع قبضة النصر وفوقه يحلّق العلَم الأميركي، ستظل خالدة تالدة فاعلة في الناس الأفاعيل".