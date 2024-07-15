عن مشهده وهو يرفع قبضته ملوحًا.. كتاب سعوديون: ترامب سيدخل البيت الأبيض والتاريخ العالمي كأسطورة أمريكية جديدة

وفي مقاله "صورة ترمب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الكاتب الصحفي خالد السليمان: "لا شك أن محاولة اغتيال ترمب ستلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية، وسنقرأ ونسمع الكثير من التعليقات والتحليلات لعدة أشهر!.. سيستفيد منها ترمب في إعادة تكوين صورته كمرشح لدى الكثير من الناخبين المترددين، وهم الشريحة الحاسمة في هذا السباق الانتخابي المتقارب، فقد برزت صورته وهو ينهض رافعاً قبضته بمظهر القائد القوي، كما عززت خطابه السياسي المحذر من ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد العنف وتراجع الأمن، كما أن اتهامات خطاب الكراهية الذي لطالما اتهمه به خصومه سينقلب عليهم الآن، فمثل هذه الجريمة يسهل ربطها بخطابات التحريض والكراهية التي كرّسها خصومه ضده، خاصة حملة الرئيس بايدن والإعلام اليساري!".