شملت مسالخ وشبوك أغنام.. إزالة 8 مواقع مخالفة بيئياً وصحياً بالرياض

يذكر أن جهود أمانة الرياض في إزالة التشوّه البصري، تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري للحفاظ على بيئة آمنة، نظيفة، ورفع مؤشر الاستدامة البيئية في مدينة الرياض، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة للسكان، لرياض مزدهرة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.