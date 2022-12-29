مشروع السروات.. وصول سفينة "جلالة الملك الدرعية" إلى قاعدة الملك فيصل في جدة

ويُسهم مشروع السروات في رفع مستوى الجاهزية للبحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للسعودية، إضافة إلى كون المشروع إضافة مهمة لجهود توطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا، ويأتي مشروع السروات نتـاجًا للشراكة بـين الشـركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة "نافانتيا" الإسبانية لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية؛ تحقيقًا وتفعيلًا لرؤية المملكة؛ لتوطين ما نسبته 50% من الصناعات العسكرية بحلـول عـام 2030. كما تتميز سفن المشروع بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتُعد الأحدث من طرازها في العالم؛ فيما يشمل المشروع الخدمات التدريبية للأطقم، ومحاكيات التدريب، والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.