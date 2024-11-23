أمانة القصيم تنفّذ 97,802 جولة على المنشآت التجارية والغذائية

نفّذت أمانةُ منطقة القصيم والبلديات التابعة لها من خلال فرقها الرقابية، 97,802 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية، خلال الربع الثالث لعام 2024م؛ للتأكُّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأكّدت الأمانةُ استمرارَ تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة؛ لضمان التزام المنشآت بجميع الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة.
ودعت الجميعَ إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي"، أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.