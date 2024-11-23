أمانة القصيم تنفّذ 97,802 جولة على المنشآت التجارية والغذائية

نفّذت أمانةُ منطقة القصيم والبلديات التابعة لها من خلال فرقها الرقابية، 97,802 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية، خلال ‏الربع الثالث لعام 2024م؛ للتأكُّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.