القنصلية السعودية بهيوستن تهيب بالمواطنين الموجودين في تكساس لتوخي الحيطة بشأن العاصفة "بيريل"

أهابت القنصلية العامة السعودية في هيوستن بجميع المواطنين الموجودين في ولاية تكساس لتوخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة "بيريل"، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات، والتواصل عند الحاجة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.
وأوضح المركز القومي للأعاصير في أمريكا أن العاصفة القوية "بيريل" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون، محمَّلة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.
بدورها، ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة أمس الاثنين عقب اشتداد قوة العاصفة، وتحوُّلها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل "تكساس".
ووفقًا لبيانات "فلايت أوير" لتتبُّع حركة الطيران، فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية، وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة الـ6:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.