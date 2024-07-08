القنصلية السعودية بهيوستن تهيب بالمواطنين الموجودين في تكساس لتوخي الحيطة بشأن العاصفة "بيريل"

وأوضح المركز القومي للأعاصير في أمريكا أن العاصفة القوية "بيريل" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون، محمَّلة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.