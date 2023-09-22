مهنئاً خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني.. أمير نجران: المملكة غدت محط أنظار العالم

وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز: "إننا نتباهى اليوم ونفاخر بين الأمم، بقيادة حكيمة وسخية، أصبحنا بفضلها بعد الله نتقلب في خير ونعيم، وفي أمن وطمأنينة، وفي رغد من العيش، وغدت بلادنا محط أنظار العالم، وتتقدّم بعزمها إلى الصدارة وقوة التأثير في كل المجالات، في قفزات واثبة وواثقة، تمهدها رؤية المملكة ٢٠٣٠.