بينها "تعديل تنظيم الدعم السكني" لإدخال مستحقين جدد.. طرح 37 مشروعاً لأخذ المرئيات

وتتضمّن أبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "اشتراطات تقديم خدمة النقل البري ومستندات النقل بالعبور"، وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن يسهم المشروع في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة التوسع في محطات النقل لشركات الطيران والشحن الجوي، وذلك من خلال استخدام الناقل البري المرخص لنقل البضائع من محطة إلى أخرى عوضاً عن الشحن بالطائرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 أغسطس الجاري.