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مؤتمر تكافؤ الفرص بالبحرين يستقبل 250 ورقة علمية مشاركة من 25 دولة.. وهذه أهدافه

بتنظيم‭ ‬‬الجامعة‭ ‬الأهلية ‬وجامعة ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بالمملكة‭ ‬وجامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية
مؤتمر تكافؤ الفرص بالبحرين يستقبل 250 ورقة علمية مشاركة من 25 دولة.. وهذه أهدافه

تستضيف ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭"‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬واستدامة‭ ‬الأعمال‮"،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من ‬الجامعة‭ ‬الأهلية ‬وجامعة ‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬علماء‭ ‬ومفكرين‭ ‬وأكاديميين‭ ‬وباحثين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من ‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬والسابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬بقاعة‭ ‬الدانة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭.‬

وقال ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ :‬المؤتمر‭ ‬يقدم‭ ‬أبحاثًا‭ ‬ودراسات‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬التنظير‭ ‬العلمي‭ ‬وإنما‭ ‬تنطلق‭ ‬لمعالجة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المهنية‭ ‬والحياتية‭ ‬المتصلة‭ ‬بموضوع‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل.

‬وأضاف: في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ موقي ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وسياسات‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭.‬

وأردف: ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ونتيجة للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬وخصوصا‭ ‬المجالات‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية،،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬تقديمها‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صاحبة‭ ‬ريادة‭ ‬وإلهام‭ ‬للبلدان‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭.

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬العليا‭ ‬للمؤتمر‭ ‬استقبلت‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬على‭ ‬دراستها‭ ‬وتحكيمها‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضها‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تحكيم‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخه‭ ‬السابقة‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الأبحاث‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬Scopus‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬إلى‭ ‬تكراره‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضًا،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬وجهة‭ ‬أولى‭ ‬للباحثين‭ ‬والدارسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والادارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭.

البحرين‭
مؤتمر‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل

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