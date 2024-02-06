مؤتمر تكافؤ الفرص بالبحرين يستقبل 250 ورقة علمية مشاركة من 25 دولة.. وهذه أهدافه

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬العليا‭ ‬للمؤتمر‭ ‬استقبلت‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬على‭ ‬دراستها‭ ‬وتحكيمها‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضها‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تحكيم‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخه‭ ‬السابقة‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الأبحاث‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬Scopus‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬إلى‭ ‬تكراره‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضًا،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬وجهة‭ ‬أولى‭ ‬للباحثين‭ ‬والدارسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والادارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭.