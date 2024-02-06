مؤتمر تكافؤ الفرص بالبحرين يستقبل 250 ورقة علمية مشاركة من 25 دولة.. وهذه أهدافه

تستضيف مملكة البحرين النسخة السابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تحت شعار"الابتكار الرقمي واستدامة الأعمال"، بتنظيم من الجامعة الأهلية وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية، وبمشاركة علماء ومفكرين وأكاديميين وباحثين من أكثر من 25 دولة حول العالم، وذلك في السادس والسابع من شهر فبراير الجاري بقاعة الدانة في فندق الخليج.
وقال رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي :المؤتمر يقدم أبحاثًا ودراسات لا تتوقف عند حدود التنظير العلمي وإنما تنطلق لمعالجة العديد من التحديات المهنية والحياتية المتصلة بموضوع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وأضاف: في الوقت نفسه موقي بالدور الذي يضطلع به مجلس النواب في مساندة تكافؤ الفرص وسياسات تمكين المرأة.
وأردف: لدينا في البحرين ونتيجة للجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم تجربة رائدة في تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في عدة مجالات وخصوصا المجالات المهنية والعلمية،، ولا يزال أمامنا الكثير من الانجازات التي نطمح إلى تقديمها حيث يمكن للبحرين أن تكون صاحبة ريادة وإلهام للبلدان الأخرى في هذا المضمار.
وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة العلمية العليا للمؤتمر استقبلت ما يزيد على 250 ورقة علمية مشاركة في المؤتمر من 25 دولة حول العالم، حيث تعكف اللجنة العلمية على دراستها وتحكيمها تمهيدًا لعرضها ونشرها في وقائع المؤتمر، مؤكدًا أن حرص الجامعة على تحكيم الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر في نسخه السابقة مكنها من إدراج جميع تلك الأبحاث ضمن قاعدة بيانات Scopus العالمية في النسخة الماضية من المؤتمر وهو ما تطمح اللجنة العلمية إلى تكراره هذا العام أيضًا، ليكون هذا المؤتمر وجهة أولى للباحثين والدارسين في مختلف القضايا الاقتصادية والادارية والاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.