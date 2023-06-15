"الربيعة": المملكة قدمت دعمًا قويًّا لتمكين الأنظمة الصحية الأكثر هشاشة في العالم

وقدّر الشراكة مع "جافي"، متطلعًا إلى مستقبل يمكن لنظام عالمي يتم تطويره من قبل التحالفات للقاحات والدول المانحة، وذلك لمواجهة التحديات التي تسببها الجوائح المحتملة، وتطلع للعمل سويًا لحماية أرواح الفئات الأكثر ضعفًا في العالم الذين يعتمدون علينا للبقاء والازدهار، داعيًا للتعلم من دروس الماضي لمواجهة المستقبل.