رسائل ملكية من "الشورى": السعودية تصنع التحولات في ملفات المنطقة

وكان قد أوضح الخطاب أن هذه الخطوة ليست مجرد إنجاز سياسي فحسب، بل تمثل منعطفًا مهمًّا في مسار الأزمة السورية، إذ سيسهم رفع العقوبات في تعزيز الأمن والاستقرار داخل سوريا، وفتح المجال أمام مرحلة انتقالية أكثر توازنًا، كما يتيح للحكومة السورية فرصة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية العميقة التي أثقلت كاهلها لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه يخفف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الذي دفع الثمن الأكبر نتيجة الحصار والعقوبات.