بعد نجاح "رحمة" وابن عمها.. شاهد "رهبان قنا" تتوسّع تراثيًّا بـ"متحف مبهر جديد"

وجاء في القصة الخبرية: أن فتاة نجحت وابن عمها بقرية "رهبان" بمركز قنا غرب منطقة عسير، في تحويل قريتهما إلى مزار، وذلك بعد العمل على ترميم وتطوير القرية وتزويدها بعدد كبير من المقتنيات التراثية؛ حيث أعاد عامر بن إبراهيم الصعدي ترميم منزل الأسرة التراثي الذي يبلغ عمره 150 عامًا، ويقع في قرية رهبان بقنا، والتي أطلق عليها مؤخرًا: قرية التوت، بعد نجاح زراعة شجر التوت والبن والمانجو في المزارع المحيطة بها.