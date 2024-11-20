رياحٌ نشطة تحدُّ من الرؤية على مناطق عدة.. "الأرصاد": سحبٌ رعديّة مُمطرة على جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطارٍ خفيفة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ خاصة الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية تتحول فترة ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل الى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.