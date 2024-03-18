مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عمليتي قسطرة لإنقاذ ثلاثينية من انسدادات شديدة بالشرايين

والذي قال أن المريضة عانت من نوبات حادة من الألم في منطقة منتصف الصدر، توجهت على اثرها في بادىء الأمر لمستشفى آخر ونومت به 5 أيام، ونتيجة لخطورة وضعها الصحي وعدم قدرتهم على علاجها والسيطرة على المضاعفات، تم تحويلها إلى قسم الطوارىء القلبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، والذي قيم حالتها واستدعى فريق طبي متخصص في أمراض القلب والشرايين للإطلاع على تاريخها المرضي، وتبين أنها أجرت سابقاً عملية تركيب دعامة قلبية منذ سنوات، كما أنها تعاني من فشل كلوي، وبعد إجراء فحوصات تخطيط القلب والتصوير بالموجات الصوتية القلبية (ECHO) والتحاليل المخبرية، تم الكشف عن جلطات شديدة جداً في الشرايين الرئيسية والأمامية والخلفية للقلب، مع ارتفاع حاد في نسب الإنزيمات.