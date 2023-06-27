"الربيعة": إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 1,845,045 حاجاً 

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، أن عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 1,845,045 حاجاً، قدِموا من أكثر من 150 دولة، داعياً الله لهم أن يكملوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين آمنين.