"آل الشيخ" يعقد اجتماعاً لمناقشة مشاريع "الشؤون الإسلامية" خلال حج 1445هـ

واطلع على سير العمل في مشروع تهيئة وتلطيف الساحة الخلفية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، ومشروع تحديث وتطوير أنظمة التكييف في مسجد حجاج البر بمشعر مِنى، ومشروع العزل المائي والحراري على كامل سطح جامع (أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-)، ومشروع توريد وتركيب كاميرات ساحات الوضوء والساحات الخارجية للجامع بعدد (51 كاميرا) الذي تمّ الانتهاء منه، وكذلك مشروع استكمال استبدال وحدات التكييف في ميقات الجحفة برابغ، حيث بلغت تكلفة تلك المشاريع (13.439.228) مليون ريال، كما اطلع على أنظمة خدمة (واي ـ فاي) في مساجد المشاعر المقدّسة التي تمّ الانتهاء من تحديثها لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها الوزارة خلال أيام الحج، مؤكداً أهمية إنجاز هذه المشاريع قبل موسم الحج لهذا العام.