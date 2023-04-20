سَلِّ صيامَك.. شكر النعمة بين 3 رجال من بني إسرائيل وتمرة النبي محمد للسائلين

وبعد مدة ولدت الناقة، وكثر نسلها، وصار الأبرص غنيًّا يمتلك كثيرًا من الإبل، وعندئذ جاءه الملك في صورة رجل أبرص مسكين لا مال لديه، ولا طعام معه، ويريد أن يسافر إلى بلد، وطلب منه جملًا أو ناقة يستعين بها في سفره، فرفض ولم يعطه شيئًا، فقال الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصَ فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال الرجل: إنما ورثت هذا المال، فقال الملك: إن كنت كاذبًا صيّرك الله إلى ما كنتَ عليه، فعاد الرجل أبرصَ فقيرًا كما كان؛ لأنه لم يشكر نعمة الله عليه.