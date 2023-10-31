"التخصصي" يختتم مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2023

وشهد الملتقى الذي يشارك فيه "التخصصي" كشريك استراتيجي صحي، إلقاء معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض كلمة حول السياحة العلاجية، حيث أشار إلى سعي المملكة إلى تعزيز السياحة العلاجية، والانتقال من مصدّر للسياحة العلاجية إلى استقبال 5% من الذين يسافرون للخارج لتلقي العلاج على مستوى العالم، لما تملكه المملكة من مقومات، تسهم في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة على ذلك الصعيد.