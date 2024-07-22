لتعزيز قِيَم المحافظة على الأمن الوطني.. "الأمن السيبراني" تقيم جلسة توعوية لمنسوبي "واس"

واستهدفت الجلسة التوعوية منسوبي الوكالة بمختلف مستوياتهم، من خلال التطرق إلى أهمية الأمن السيبراني، وأبرز المخاطر والتهديدات السيبرانية التي قد يشهدها الفضاء السيبراني، ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر.