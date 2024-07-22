لتعزيز قِيَم المحافظة على الأمن الوطني.. "الأمن السيبراني" تقيم جلسة توعوية لمنسوبي "واس"

أقامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جلسة توعوية في مجال الأمن السيبراني لمنسوبي هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس"؛ وذلك في إطار برامجها التوعوية التي تستهدف منسوبي الجهات الوطنية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وبناء ثقافة سيبرانية عالية، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.
واستهدفت الجلسة التوعوية منسوبي الوكالة بمختلف مستوياتهم، من خلال التطرق إلى أهمية الأمن السيبراني، وأبرز المخاطر والتهديدات السيبرانية التي قد يشهدها الفضاء السيبراني، ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر.
وتُعَد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهةَ المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في المملكة.