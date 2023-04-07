مغاربة يلهمون العالم في التغني بالقرآن في برنامج "عطر الكلام"

عاش "الزيرك" حياة مفعمة بالقرآن حتى أصبح معلمًا في حلقات الحي، وحين يجد متنفسًا يتجه لكرة القدم التي يهواها، فيمارس مهاراته فيها مع أقرانه، كما يتخذ من الإنشاد هواية أخرى تتمرّس فيها حباله الصوتية على أداء المقامات، معترفًا بأن أكبر همه ألا يقال فقط بأنه قارئ، وأن يكون القرآن منهج عمل لحياته دائمًا وأبدًا وشفيعًا له في الآخرة.