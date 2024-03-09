المدينة المنورة.. الأمانة تُنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 8000 من الكوادر البشرية

وأضافت الأمانة أن إجمالي عدد العاملين في مجال النظافة بلغ (4543) عاملًا، مجهّزين بأكثر من (600) من معدات النظافة المختلفة، كما تم تشغيل عدد من المحطات الانتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عدد من الفِرَق الخاصة لمكافحة الآفات العامة، التي تبلغ قواها العاملة (336) عاملًا، تم توزيعهم بين فنيي مكافحة وأخصائيين، مجهزين بأكثر من (75) معدة وسيارة خاصة بأعمال المكافحة الوقائية للحشرات وردم المستنقعات؛ مبينةً أن جميع الفِرَق تعمل على فترتين صباحية ومسائية؛ فيما سيكون عمل فِرَق النظافة على مدار الـ24 ساعة؛ في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية؛ وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.