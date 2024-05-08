في أبريل الماضي.. مركز اتصال هيئة الطرق "938" تلقّى أكثر من 9991 مكالمة

استقبلت الهيئة العامة للطرق أكثر من 9991 مكالمة خلال شهر أبريل الماضي عبر مركز الاتصال 938، كما عالجت أكثر من 3000 بلاغ، كما بلغت نسبة رضا العملاء 90% وبمستوى خدمة وصل إلى 85%، وبلغ متوسط سرعة الرد 13 ثانية.
وأكدت أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 90 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، ويهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.
ودعت الهيئة العامة للطرق لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على الهواتف المحمولة.