في أبريل الماضي.. مركز اتصال هيئة الطرق "938" تلقّى أكثر من 9991 مكالمة

وأكدت أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 90 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، ويهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.