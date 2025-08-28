مدينة الملك سعود الطبية تبدأ إجراء عمليات استبدال المفاصل باستخدام الروبوت

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن أول المستفيدين من الخدمة ضمن مسار صحة العظام -أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي-، سيدة اُستبدل مفصل ركبتها نظرًا لمعاناتها من خشونة متقدمة وآلام مزمنة أثرت في نشاطها اليومي، والثانية اُستبدِل مفصل الحوض لفتاة عشرينية كانت تعاني من احتكاك وتشوه خلقي في مفصل الورك الأيسر، وذلك بقيادة وإشراف فريق طبي سعودي بقيادة رئيس وحدة المفاصل الدكتور طلال الشهري، والدكتور ماجد شقير، والدكتور إبراهيم السرحاني.