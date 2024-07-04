إدانة مخالفَيْن لنظام السوق المالية وتغريمهما 11.1 مليون ريال لترويجهما لرأي عبر "X" للتأثير على أسعار أسهم 17 شركة

وبدورها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تفاصيل صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3280/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/09/24هـ الموافق 2024/04/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، و المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام محمد بن نواف بن محمد الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/07/05م وحتى تاريخ 2021/06/07م، وقيام نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2019/12/29م وحتى تاريخ 2021/12/18م، بالترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي (x) (تويتر سابقاً) بالمعرف (mnawafms@) العائد لمحمد بن نواف بن محمد الحربي، والمعرف (nawafmsz@) العائد لنواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم الشركات التالية: بنك الجزيرة (الجزيرة)، وشركة صدر للخدمات اللوجستية (صدر)، وشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، والشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة أسمنت أم القرى (أسمنت أم القرى)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، وشركة باعظيم التجارية (باعظيم)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الجوف الزراعية (الجوف)، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب) ،