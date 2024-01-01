إنجازات وقفزات ملموسة.. هيئة الاتصالات عززت ريادة المملكة وتطلعاتها المستقبلية في 2023

وتعززت تنافسية المملكة عالميًا انعكاسًا لتطوير القدرات الوطنية في قطاعات الهيئة، فأطلقت خلال العام المنصرم تخصصات الفضاء ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع وزارة التعليم، ودربت 1500 طالب في دورات تدريبية متنوعة في تخصصات الفضاء، والتحق ببرامج تدريب اقتصاد الفضاء 550 مهنيًا وتنفيذيًا، وشارك في "تحدي تطبيقات الفضاء" أكثر من +1300 مشارك مبتكر من 19 مدينة في أنحاء المملكة، كما شاركت أكثر من 20 شركة ناشئة في معسكر تدريبي لتمكين الشركات الناشئة، إضافة إلى تخريج 15 شركة ناشئة محلية وعالمية عبر برنامج مسرعة الفضاء، وإطلاق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء في المملكة.