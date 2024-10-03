انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في عفيف مساء الغد

ينظم مستشفى عفيف العام مساء غدٍ, فعالية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية" بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وذلك في الساعة 7:00 مساءً بمقر حديقة النافورة.
وتهدف الحملة إلى توعية السيدات والفتيات وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر لتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها، ورفع مستوى الوعي لدى الجميع بهذا المرض وإمكانية الشفاء منه بنسبة كبيرة جداً في حالة تم اكتشافه مبكرًا.
كما تشمل الفعالية العديد من البرامج، منها الاستشارات الطبية، وركن للتوعية، وأخرى مختلفة للقهوة والتصوير والرسم والعاب للأطفال وهدايا وتوزيعات.