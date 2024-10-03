انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في عفيف مساء الغد

ينظم مستشفى عفيف العام مساء غدٍ, فعالية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية" بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وذلك في الساعة 7:00 مساءً بمقر حديقة النافورة.