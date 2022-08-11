بنسبة 68.59%.. "تعليم مكة" تعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وأبان الدكتور "الزائدي" الذي اعتمد الحركة بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير شؤون المعلمين سلمان السلمي، ومدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي، أن الحركة كانت وفق معايير واضحة؛ حرصًا على تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات، حيث عملت إدارة شؤون المعلمين بكل شفافية في تحقيق الرغبات وفق المتاح، وضمن برنامج إلكتروني خصص لهذه الحركة، شاكراً في الوقت ذاته كل العاملين في هذه الحركة، والتي ستسهم في بداية جادة لعام دراسي جديد في مكة المكرمة.