بنسبة 68.59%.. "تعليم مكة" تعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بعد اعتمادها رسميًا، حيث حققت أعلى نسبة في تلبية الرغبات بمعدل تجاوز 68.59%، وهي نسبة غير مسبوقة.
وكشف الدكتور "الزائدي" أن عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة بلغ 6100، وشملت الحركة نقل 4206 منهم، حيث عملت إدارة شؤون المعلمين على تلبية رغبات عدد 2213 معلمًا بنسبة بلغت 70.93% من أصل 3121 معلمًا تقدموا بطلبات النقل، فيما تم تحقيق رغبات نقل نحو 1995 معلمة من أصل 2979 من المتقدمات بنسبة بلغت 67.88%.
وأبان الدكتور "الزائدي" الذي اعتمد الحركة بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير شؤون المعلمين سلمان السلمي، ومدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي، أن الحركة كانت وفق معايير واضحة؛ حرصًا على تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات، حيث عملت إدارة شؤون المعلمين بكل شفافية في تحقيق الرغبات وفق المتاح، وضمن برنامج إلكتروني خصص لهذه الحركة، شاكراً في الوقت ذاته كل العاملين في هذه الحركة، والتي ستسهم في بداية جادة لعام دراسي جديد في مكة المكرمة.